Вице-министром сельского хозяйства назначен Таласбек Канафин

Постановлением правительства РК Таласбек Канафин назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: Nur.kz

По информации сайта правительства, Канафин Таласбек Ахмединович родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2008 году системным администратором ТОО «Астыкжан-Караганда» в Астане.

С 2009 по 2016 год работал в структуре АО «Национальные информационные технологии» на различных должностях: от главного специалиста до ведущего инженера и руководителя проекта. 2017−2019 годы — начальник отдела информационных технологий, заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

2019−2024 годы — работа в структуре Министерства иностранных дел РК на различных должностях: от и.о. заместителя Департамента административной работы и контроля до заместителя директора Департамента цифровизации.

С февраля 2020 года по настоящее время являлся директором Департамента цифровизации Министерства иностранных дел РК.