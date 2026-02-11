Вице-министром сельского хозяйства назначен Таласбек Канафин

По информации сайта правительства, Канафин Таласбек Ахмединович родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2008 году системным администратором ТОО «Астыкжан-Караганда» в Астане.
С 2009 по 2016 год работал в структуре АО «Национальные информационные технологии» на различных должностях: от главного специалиста до ведущего инженера и руководителя проекта. 2017−2019 годы — начальник отдела информационных технологий, заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
2019−2024 годы — работа в структуре Министерства иностранных дел РК на различных должностях: от и.о. заместителя Департамента административной работы и контроля до заместителя директора Департамента цифровизации.
С февраля 2020 года по настоящее время являлся директором Департамента цифровизации Министерства иностранных дел РК.