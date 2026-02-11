Вице-министром сельского хозяйства назначен Таласбек Канафин

С 2009 по 2016 год работал в структуре АО «Национальные информационные технологии» на различных должностях: от главного специалиста до ведущего инженера и руководителя проекта. 2017−2019 годы — начальник отдела информационных технологий, заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.