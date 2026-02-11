Стало известно, почему Лукашенко не принял приглашение Трампа

Первое заседание «Совета мира» намечено на 19 февраля. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, приглашение в Вашингтон поступило главе Белоруссии «поздно», когда график президента уже сформировали.
«Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — цитируют Эйсмонт «Ведомости».
Еще одна причина отказа — вероятные логистические проблемы из-за санкций Евросоюза. Лукашенко будет сложно добраться в США из-за закрытого воздушного пространства ряда стран, уточнила пресс-секретарь.
Она добавила, что вместо Александра Лукашенко на Совете мира будет присутствовать глава МИД страны Максим Рыженков. Эйсмонт подчеркнула, что Минск «разделяет» стремление Дональда Трампа и «Совета мира» разрешать конфликты мирным путем.