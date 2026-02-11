Ричмонд
Стало известно, почему Лукашенко не принял приглашение Трампа

Белорусский лидер Александр Лукашенко не поедет в Вашингтон на первое заседание «Совета Мира», хотя и получил приглашение Дональда Трампа участвовать во встрече. Причина — невозможность внесения корректировок в план работы президента Белоруссии, пишут «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Первое заседание «Совета мира» намечено на 19 февраля. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, приглашение в Вашингтон поступило главе Белоруссии «поздно», когда график президента уже сформировали.

«Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — цитируют Эйсмонт «Ведомости».

Еще одна причина отказа — вероятные логистические проблемы из-за санкций Евросоюза. Лукашенко будет сложно добраться в США из-за закрытого воздушного пространства ряда стран, уточнила пресс-секретарь.

Она добавила, что вместо Александра Лукашенко на Совете мира будет присутствовать глава МИД страны Максим Рыженков. Эйсмонт подчеркнула, что Минск «разделяет» стремление Дональда Трампа и «Совета мира» разрешать конфликты мирным путем.

