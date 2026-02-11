Стало известно, почему Лукашенко не принял приглашение Трампа

Белорусский лидер Александр Лукашенко не поедет в Вашингтон на первое заседание «Совета Мира», хотя и получил приглашение Дональда Трампа участвовать во встрече. Причина — невозможность внесения корректировок в план работы президента Белоруссии, пишут «Ведомости».