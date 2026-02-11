15 марта казахстанцы решат судьбу новой Конституции

Документ опубликован 11 февраля в Астане, в резиденции Акорда. Референдум пройдет в соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона «О республиканском референдуме».
Как будет звучать вопрос.
На всенародное голосование вынесен проект новой Конституции Республики Казахстан.
Формулировка вопроса звучит так:
Таким образом, каждому гражданину предстоит дать прямой ответ — «да» или «нет» — относительно будущего Основного закона страны.
Кто отвечает за организацию.
Подготовка и проведение референдума возложены на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, которая будет выполнять функции Центральной комиссии референдума. Также в процесс включены территориальные и участковые избирательные комиссии.
Правительству поручено совместно с Центральной избирательной комиссией и другими государственными органами принять все необходимые меры для организации голосования.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Почему это важно.
Референдум — это форма прямого волеизъявления народа. Вопрос о принятии новой Конституции означает, что гражданам предлагается определить дальнейший институциональный и правовой курс страны.
Проект новой Конституции ранее обсуждался на заседаниях Конституционной комиссии, а также был опубликован для общественного ознакомления. Теперь дискуссия переходит в плоскость практического выбора.
15 марта станет датой, когда из экспертных обсуждений и публичных дебатов страна перейдет к голосованию. Итог определит, станет ли новый документ основой следующего этапа развития Казахстана.
Впереди — месяц общественной дискуссии, разъяснений и активной подготовки. А окончательное решение примут сами граждане.