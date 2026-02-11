Ричмонд
15 марта казахстанцы решат судьбу новой Конституции

Казахстан официально вступает в новый политический этап. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции, передает DKNews.kz.

Источник: GOV

Документ опубликован 11 февраля в Астане, в резиденции Акорда. Референдум пройдет в соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона «О республиканском референдуме».

Как будет звучать вопрос.

На всенародное голосование вынесен проект новой Конституции Республики Казахстан.

Формулировка вопроса звучит так:

«Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

Таким образом, каждому гражданину предстоит дать прямой ответ — «да» или «нет» — относительно будущего Основного закона страны.

Кто отвечает за организацию.

Подготовка и проведение референдума возложены на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, которая будет выполнять функции Центральной комиссии референдума. Также в процесс включены территориальные и участковые избирательные комиссии.

Правительству поручено совместно с Центральной избирательной комиссией и другими государственными органами принять все необходимые меры для организации голосования.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Почему это важно.

Референдум — это форма прямого волеизъявления народа. Вопрос о принятии новой Конституции означает, что гражданам предлагается определить дальнейший институциональный и правовой курс страны.

Проект новой Конституции ранее обсуждался на заседаниях Конституционной комиссии, а также был опубликован для общественного ознакомления. Теперь дискуссия переходит в плоскость практического выбора.

15 марта станет датой, когда из экспертных обсуждений и публичных дебатов страна перейдет к голосованию. Итог определит, станет ли новый документ основой следующего этапа развития Казахстана.

Впереди — месяц общественной дискуссии, разъяснений и активной подготовки. А окончательное решение примут сами граждане.