NAIZ: президент Колумбии Петро рассказал о попытке покушения на него

Президент Колумбии Густаво Петро во вторник на заседании Кабинета министров, которое транслировалось в прямом эфире, сообщил, что в понедельник ему пришлось спасаться на вертолете от попытки покушения на него и его семью в департаменте Кордова.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как объяснил Петро, вертолет, на котором он летел, не смог приземлиться, как планировалось, в департаменте Кордова на карибском побережье Колумбии. Его служба безопасности опасалась, что самолет подвергнется обстрелу, пишет испанское издание NAIZ.

Я отказался садиться в запланированном месте, так как боялся, что наш вертолет расстреляют, вместе с моими детьми.

Густаво Петро
президент Колумбии

Он добавил, что дважды был вынужден отказаться от приземления в запланированном месте, потому что ему «угрожала смерть». Петро рассказал, что после этого было решено «уйти в открытое море, где вертолет четыре часа летел в обход». В итоге борт приземлился в незапланированном месте — там, где, по словам президента, он оказался «не из-за любви и не по доброй воле». Такое изменение маршрута, как считает президент, спасло ему жизнь.

Как отмечает NAIZ, Петро несколько месяцев предупреждал, что вооруженные группировки, связанные с наркоторговлей, планируют его убийство.