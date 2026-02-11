NAIZ: президент Колумбии Петро рассказал о попытке покушения на него

Как объяснил Петро, вертолет, на котором он летел, не смог приземлиться, как планировалось, в департаменте Кордова на карибском побережье Колумбии. Его служба безопасности опасалась, что самолет подвергнется обстрелу, пишет испанское издание NAIZ.
Я отказался садиться в запланированном месте, так как боялся, что наш вертолет расстреляют, вместе с моими детьми.
Он добавил, что дважды был вынужден отказаться от приземления в запланированном месте, потому что ему «угрожала смерть». Петро рассказал, что после этого было решено «уйти в открытое море, где вертолет четыре часа летел в обход». В итоге борт приземлился в незапланированном месте — там, где, по словам президента, он оказался «не из-за любви и не по доброй воле». Такое изменение маршрута, как считает президент, спасло ему жизнь.
Как отмечает NAIZ, Петро несколько месяцев предупреждал, что вооруженные группировки, связанные с наркоторговлей, планируют его убийство.