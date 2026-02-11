США не планируют масштабного вывода войск из Европы, пишут СМИ

По данным собеседников из семи европейских стран, в Вашингтоне с начала года заверяют партнеров, что речь может идти лишь о точечных корректировках и незначительном сокращении ротационных сил, тогда как основная часть американских боевых подразделений и техники останется на континенте. Опасения стран НАТО усилились после возвращения к власти Дональд Трамп, который ранее настаивал на необходимости увеличения оборонных расходов Европы.