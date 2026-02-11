Ричмонд
В Грузии обвинили ЕС в стремлении насаждать демократию танками

Политики Евросоюза, если бы имели такую возможность, ввели бы танки в Грузию, чтобы установить в республике демократию. Такое обвинение в адрес ЕС выдвинул председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если бы их воля была, они бы не только санкции ввели, но и танк ввели бы в Грузию для установления демократии», — приводит слова спикера парламента Грузии «Лента.ру» со ссылкой на Первый канал Грузии.

Политик добавил, что сделал такой вывод на основе оценки ситуации. «Чувствуется, что некоторые готовы и на это», — уточнил он.

По мнению главы парламента, решения Брюсселя относительно Грузии демонстрируют, что ценности ЕС не совпадают с ценностями грузин.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз демонстрирует готовность восстановить взаимодействие с Россией, но при этом по-прежнему отказывается контактировать с грузинскими властями. Он напомнил, что диалог с Грузией ЕС разорвал из-за обвинений страны в пророссийском настрое.

