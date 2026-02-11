В Грузии обвинили ЕС в стремлении насаждать демократию танками

«Если бы их воля была, они бы не только санкции ввели, но и танк ввели бы в Грузию для установления демократии», — приводит слова спикера парламента Грузии «Лента.ру» со ссылкой на Первый канал Грузии.
Политик добавил, что сделал такой вывод на основе оценки ситуации. «Чувствуется, что некоторые готовы и на это», — уточнил он.
По мнению главы парламента, решения Брюсселя относительно Грузии демонстрируют, что ценности ЕС не совпадают с ценностями грузин.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз демонстрирует готовность восстановить взаимодействие с Россией, но при этом по-прежнему отказывается контактировать с грузинскими властями. Он напомнил, что диалог с Грузией ЕС разорвал из-за обвинений страны в пророссийском настрое.