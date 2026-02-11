Не только досуг: Алексей Текслер призвал создавать молодежные пространства в городах и селах

Особый акцент губернатор сделал на развитии молодежных пространств в городах и сельских территориях в рамках регионального проекта «Своя атмосфера». Глава региона подчеркнул, что такие площадки — это не только места для досуга, но и точки притяжения для патриотической работы, волонтерских и молодежных объединений.