Не только досуг: Алексей Текслер призвал создавать молодежные пространства в городах и селах

Текслер потребовал от глав работать с молодежью и создавать новые пространства.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам южноуральских муниципалитетов усилить работу с молодежью и активнее создавать современные пространства для общения и развития. Заявление прозвучало на областном совещании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Особый акцент губернатор сделал на развитии молодежных пространств в городах и сельских территориях в рамках регионального проекта «Своя атмосфера». Глава региона подчеркнул, что такие площадки — это не только места для досуга, но и точки притяжения для патриотической работы, волонтерских и молодежных объединений.

Кроме того, Алексей Текслер призвал муниципалитеты включаться в подготовку заявки на федеральный конкурс «Регион для молодых», который дает шанс привлечь дополнительное финансирование на создание молодежных центров и обучение специалистов.

— Поддержка молодежных инициатив сегодня особенно важна. Прошу проявлять вовлеченность и работать проактивно, — подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что по итогам 2025 года проект «Своя атмосфера» получил положительную оценку от самой молодежи и будет продолжен. В 2026 году муниципальные команды вновь пройдут обучение по созданию и развитию таких пространств.

Отдельно Текслер отметил, что даже небольшие площадки от 20−30 квадратных метров в сельской местности могут и должны создаваться за счет муниципальных средств.

— Любой муниципалитет способен организовать такие пространства. Это наша общая задача, — заявил губернатор.