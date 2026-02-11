Politico: большинство британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Согласно опросу, в ходе которого было опрошено 2042 взрослых британца, 52% респондентов убеждены, что премьер должен уйти в отставку, а 19% — что Стармер должен остаться на своем посту, но уволить своих советников. Из тех респондентов, кто призывает к отставке премьера, 47% указали, что, помимо скандала с Мандельсоном, есть и другие причины для смены правительства, отмечает европейское бюро Politico.