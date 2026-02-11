Politico: большинство британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Согласно опросу, в ходе которого было опрошено 2042 взрослых британца, 52% респондентов убеждены, что премьер должен уйти в отставку, а 19% — что Стармер должен остаться на своем посту, но уволить своих советников. Из тех респондентов, кто призывает к отставке премьера, 47% указали, что, помимо скандала с Мандельсоном, есть и другие причины для смены правительства, отмечает европейское бюро Politico.
Даже среди тех опрошенных, кто намерен голосовать за лейбористов, 23% полагают, что Стармер должен покинуть свой пост, и почти каждый третий (32%) потребовал увольнения его советников.
Как предполагает Себ Райд, глава отдела опросов общественного мнения Public First, отставки двух советников Стармера может быть достаточно, чтобы удовлетворить большинство британских избирателей, голосующих за лейбористов, но недостаточно, чтобы убедить тех, кто выступает против лейбористов.
Сам Стармер во вторник заявил, что он «никогда не покинет страну, которую я люблю». Он и его команда настаивают на том, что они не знали о «глубине» отношений Мандельсона с Эпштейном.