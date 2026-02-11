Ричмонд
Politico: большинство британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Согласно опросу, большинство британцев убеждены, что премьер-министр Кир Стармер должен освободить занимаемый пост после новых разоблачений о связях британского экс-посла в США Питера Мандельсона с американским миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Опрос, который с 6 по 9 февраля провела независимая социологическая компания Public First, показал незавидное положение и без того непопулярного Стармера, несмотря на убедительную победу лейбористов на выборах 2024 года.

Согласно опросу, в ходе которого было опрошено 2042 взрослых британца, 52% респондентов убеждены, что премьер должен уйти в отставку, а 19% — что Стармер должен остаться на своем посту, но уволить своих советников. Из тех респондентов, кто призывает к отставке премьера, 47% указали, что, помимо скандала с Мандельсоном, есть и другие причины для смены правительства, отмечает европейское бюро Politico.

Даже среди тех опрошенных, кто намерен голосовать за лейбористов, 23% полагают, что Стармер должен покинуть свой пост, и почти каждый третий (32%) потребовал увольнения его советников.

Пока анализировали результаты опроса, стало известно, что два ключевых помощника премьера — Морган Максвини и Тим Аллан — подали в отставку.

Как предполагает Себ Райд, глава отдела опросов общественного мнения Public First, отставки двух советников Стармера может быть достаточно, чтобы удовлетворить большинство британских избирателей, голосующих за лейбористов, но недостаточно, чтобы убедить тех, кто выступает против лейбористов.

Сам Стармер во вторник заявил, что он «никогда не покинет страну, которую я люблю». Он и его команда настаивают на том, что они не знали о «глубине» отношений Мандельсона с Эпштейном.

