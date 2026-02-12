Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил новое назначение в правительстве Башкирии

Политолог, член Общественной палаты РБ Александр Кобыскан оценил назначение на должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алексея Касьянова.

Источник: соцсети / соцсети

«Принципиально важно, что Радий Хабиров формирует правительство из людей, которые достигли всех вершин самостоятельно, благодаря высокому профессионализму и ответственности. Здесь показательно и то, что с 2021 по 2025 года Алексей Касьянов занимал должность федерального инспектора по Башкортостану. На этом посту он “приземлял” ключевые цели страны на уровень региона. Как отмечают его коллеги, в рамках своей должности он не просто реализовывал контрольные функции. Касьянов скорее выступал и инспектором, и менеджером, который помогал реализовывать все государственные задачи с учетом региональной специфики Башкирии, обеспечивал эффективный контроль за реализацией национальных проектов и президентских проектов в нашей республике».

Ранее сообщалось, что в Башкирии назначен заместитель премьер-министра правительства.