Политолог оценил новое назначение в правительстве Башкирии

«Принципиально важно, что Радий Хабиров формирует правительство из людей, которые достигли всех вершин самостоятельно, благодаря высокому профессионализму и ответственности. Здесь показательно и то, что с 2021 по 2025 года Алексей Касьянов занимал должность федерального инспектора по Башкортостану. На этом посту он “приземлял” ключевые цели страны на уровень региона. Как отмечают его коллеги, в рамках своей должности он не просто реализовывал контрольные функции. Касьянов скорее выступал и инспектором, и менеджером, который помогал реализовывать все государственные задачи с учетом региональной специфики Башкирии, обеспечивал эффективный контроль за реализацией национальных проектов и президентских проектов в нашей республике».