Алексей Касьянов назначен вице-премьером правительства Башкирии

Генерал-лейтенант юстиции возглавил пост в правительстве республики.

Источник: Комсомольская правда

Указом главы Башкирии Радия Хабирова заместителем премьер-министра правительства республики назначен Алексей Касьянов.

Алексей Анатольевич Касьянов зарекомендовал себя как один из эффективных управленцев региона. На протяжении многих лет он успешно трудился в органах прокуратуры и следствия, занимал должность главного федерального инспектора по Республике Башкортостан.

Алексей Касьянов имеет звание генерал-лейтенанта юстиции, является заслуженным юристом Башкирии. Отмечен высокими государственными наградами, среди которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов и Салавата Юлаева, медаль Совета безопасности России «За заслуги в укреплении международной безопасности».