Меры поддержки молодых учителей расширили в Татарстане

Дополнительные выплаты предусмотрены и для победителей республиканского гранта «Наш новый учитель». Они будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение трех учебных лет. Претендовать на грант могут педагоги до 35 лет со стажем не более трех лет. Обязательное условие — работа в муниципальной или государственной школе, подведомственной Министерству образования и науки Татарстана.