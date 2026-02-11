Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан

Представителям правоохранительных органов представили итоги работы Конституционной комиссии.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения общественного порядка, передает Акорда.

В рабочем заседании участвовали руководители администрации президента, совета безопасности и правоохранительных органов.

«В ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией “Закон и Порядок”, — отметили в пресс-службе главы государства.

Президент, добавили в Акорде, также проинформировал участников об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.

Сегодня состоялось 12-е заседание комиссии, на котором участники пришли к выводу, что проект готов к вынесению на республиканский референдум.

Представители комиссии сообщили об этом президенту, и Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума 15 марта.

После первого опубликования проекта новой Конституции в конце января 2026 года, в соцсетях появлялись фейки, связанные с отдельными нормами будущего Основного закона, в связи с чем МВД и Минкультуры и информации предупреждали казахстанцев об ответственности за распространение недостоверной информации.