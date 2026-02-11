АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения общественного порядка, передает Акорда.
В рабочем заседании участвовали руководители администрации президента, совета безопасности и правоохранительных органов.
«В ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией “Закон и Порядок”, — отметили в пресс-службе главы государства.
Президент, добавили в Акорде, также проинформировал участников об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.
Сегодня состоялось 12-е заседание комиссии, на котором участники пришли к выводу, что проект готов к вынесению на республиканский референдум.
Представители комиссии сообщили об этом президенту, и Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума 15 марта.
После первого опубликования проекта новой Конституции в конце января 2026 года, в соцсетях появлялись фейки, связанные с отдельными нормами будущего Основного закона, в связи с чем МВД и Минкультуры и информации предупреждали казахстанцев об ответственности за распространение недостоверной информации.