Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан

После первого опубликования проекта новой Конституции в конце января 2026 года, в соцсетях появлялись фейки, связанные с отдельными нормами будущего Основного закона, в связи с чем МВД и Минкультуры и информации предупреждали казахстанцев об ответственности за распространение недостоверной информации.