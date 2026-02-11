Hill: ассоциация губернаторов отменила ежегодное собрание в Белом доме из-за Трампа

Ежегодное собрание NGA традиционно проводится двумя партиями и дает возможность лидерам штатов встретиться друг с другом и с президентом. В этом году встреча была запланирована на
Однако Трамп не пригласил на двухпартийных ужин для губернаторов и членов их семей губернатора-демократа Мэриленда Уэса Мура и губернатора-демократа Колорадо Джареда Полиса. В ответ глава NGA, республиканец Кевин Ститт (губернатор Оклахомы) разослал членам ассоциации письмо, в котором говорится, что NGA отменила запланированную встречу в Белом доме.
Поскольку миссия NGA состоит в том, чтобы представлять всех 55 губернаторов, ассоциация больше не выступает в качестве организатора этого мероприятия, и оно больше не включено в нашу официальную программу.
Ститт подчеркнул, что решение администрации Трампа исключить губернаторов-демократов не приведет к расколу ассоциации. «Мы не можем допустить, чтобы этот раскольнический шаг (Трампа) достиг своей цели — разделить нас. Мы должны быть выше этого. Американские губернаторы всегда были образцами прагматичного лидерства, и это особенно важно, когда Вашингтон начинает руководствоваться политикой», — написал он.
Мур, который также является вице-председателя NGA, заявил, что решение Трампа — это еще один пример «вопиющего неуважения и пренебрежительного отношения к духу двухпартийного партнерства между федеральными властями и Белым домом».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга во вторник выступила в защиту решения Трампа не приглашать губернаторов-демократов на встречу: «Я только что говорил об этом с президентом. Это ужин в Белом доме. Это также дом президента, и он может приглашать кого угодно на обеды и мероприятия здесь, в Белом доме».