Hill: ассоциация губернаторов отменила ежегодное собрание в Белом доме из-за Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга во вторник выступила в защиту решения Трампа не приглашать губернаторов-демократов на встречу: «Я только что говорил об этом с президентом. Это ужин в Белом доме. Это также дом президента, и он может приглашать кого угодно на обеды и мероприятия здесь, в Белом доме».