Hill: ассоциация губернаторов отменила ежегодное собрание в Белом доме из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп своим решением фактически сорвал ежегодную встречу Национальной ассоциации губернаторов (NGA) в Белом доме, которая десятилетиями служила платформой для двухпартийного диалога.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ежегодное собрание NGA традиционно проводится двумя партиями и дает возможность лидерам штатов встретиться друг с другом и с президентом. В этом году встреча была запланирована на 19—21 февраля в Вашингтоне, уточняет американская газета The Hill.

Однако Трамп не пригласил на двухпартийных ужин для губернаторов и членов их семей губернатора-демократа Мэриленда Уэса Мура и губернатора-демократа Колорадо Джареда Полиса. В ответ глава NGA, республиканец Кевин Ститт (губернатор Оклахомы) разослал членам ассоциации письмо, в котором говорится, что NGA отменила запланированную встречу в Белом доме.

Поскольку миссия NGA состоит в том, чтобы представлять всех 55 губернаторов, ассоциация больше не выступает в качестве организатора этого мероприятия, и оно больше не включено в нашу официальную программу.

Кевин Ститт
глава NGA

Ститт подчеркнул, что решение администрации Трампа исключить губернаторов-демократов не приведет к расколу ассоциации. «Мы не можем допустить, чтобы этот раскольнический шаг (Трампа) достиг своей цели — разделить нас. Мы должны быть выше этого. Американские губернаторы всегда были образцами прагматичного лидерства, и это особенно важно, когда Вашингтон начинает руководствоваться политикой», — написал он.

Вслед за Ститтом 18 губернаторов-демократов приняли решение пропустить ужин в Белом доме, сославшись на напряженность в отношениях с нынешней администрацией, пишет Hill.

Мур, который также является вице-председателя NGA, заявил, что решение Трампа — это еще один пример «вопиющего неуважения и пренебрежительного отношения к духу двухпартийного партнерства между федеральными властями и Белым домом».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга во вторник выступила в защиту решения Трампа не приглашать губернаторов-демократов на встречу: «Я только что говорил об этом с президентом. Это ужин в Белом доме. Это также дом президента, и он может приглашать кого угодно на обеды и мероприятия здесь, в Белом доме».

