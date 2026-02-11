Ричмонд
Госдума одобрила инициативу Ростовской области в агросекторе

Государственная дума России одобрила законодательную инициативу Ростовской области, позволяющую сельхозпроизводителям учитывать траты на целевое образование кадров при расчете единого сельскохозяйственного налога.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Поправки касаются регулирования целевого образования и устраняют различия в терминологии между Налоговым кодексом и законом «Об образовании». Благодаря изменениям аграрии получили возможность включать расходы на профессиональную подготовку специалистов в налоговые вычеты.

Корректировки ликвидируют правовую неопределенность для бизнеса и создают стимулы для инвестиций в развитие кадров села. Инициатива направлена на поддержку всех сельскохозяйственных регионов страны.