Лепешко: недостающие вооружения Беларусь купит у России и Китая

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Ряд соседних стран сохраняет недружественную риторику по отношению к Беларуси, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Геннадий Лепешко, передает корреспондент Sputnik.
«Увеличивают численность своих вооруженных сил и тратят огромные средства на закупку наступательных и дальнобойных вооружений», — описал Лепешко поведение стран Запада.
Самое главное, по мнению парламентария, в этой ситуации — приближение соединений и воинских частей стран НАТО к границам Беларуси.
«Поэтому обороноспособности в Республике Беларусь мы вынуждены уделять самое пристальное внимание», — подчеркнул Лепешко.
Опыт СВО.
Он пояснил, что в развитии Вооруженных сил Беларуси учитывается и опыт СВО.
«События на полях специальной военной операции показывают, что ключевым остается в военном конфликте солдат. Поэтому его оснащение — один из главных приоритетов», — уверен депутат.
Он заверил, что в Беларуси есть все для такого оснащения. Это и снаряжение, и стрелковое оружие, и гранатометы, и противотанковые управляемые комплексы.
«Мы построили завод по производству патронов, поэтому для себя мы будем производить самое необходимое количество таких боеприпасов и стрелкового оружия», — напомнил Лепешко.
Кроме того, добавил депутат, идет глубокая модернизация вооружения и военной техники, которая осталась в наследство после развала Советского Союза. Это дает результат, и у республики, например, есть теперь свои ракеты к системе ПВО «Бук». Производятся и боеприпасы для комплексов «Полонез».
Возвращаясь к теме СВО, он обратил внимание, что танки теперь применяются с закрытых огневых позиций. Их уже нет на поле боя в таком качестве, как в конфликтах прошлых лет. Танки в современных конфликтах стали первостепенными целями для беспилотников.
Киев с протянутой рукой.
Лепешко также прокомментировал поведение киевского режима в нынешней ситуации — на Банковой фактически только просят другие страны дать оружие.
«Мы не должны после возникновения какого-то вооруженного конфликта ходить с протянутой рукой и просить, как это делает сейчас Зеленский и его гонцы», — подчеркнул парламентарий.
Опыт СВО показал, что ежесуточно тратится очень большое количество боеприпасов. Поэтому согласно поручению президента Беларуси Александра Лукашенко, страна будет разрабатывать и производить свои боеприпасы.
«Это не FPV-дроны, которые имеют определенный срок хранения, а это ракеты, снаряды, которые могут храниться десятилетиями при нормальных условиях. И мы не будем ни от кого зависеть», — добавил Лепешко.
Закупка у союзников.
Он пояснил, что те вооружения, которых республике нужно не так много, и собственное их производство экономически нецелесообразно, страна закупит.
«Будем их закупать у своего стратегического партнера. Такого как Российская Федерация, Китайская Народная Республика», — объяснил глава комиссии по нацбезопасности.
Готова ли армия.
Депутат также сообщил, как проходят две внезапные проверки в белорусской армии: одна под руководством президента, второй руководит министр обороны.
«По предварительным итогам военнослужащие, в том числе призванные из запаса, достойно выполняют свои функциональные обязанности, несмотря на погодные условия», — считает он.
Геннадий Лепешко имеет большой опыт службы в армии в качестве кадрового офицера. Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Фрунзе, а также командно-штабной факультет Военной академии Беларуси. Также обучался в Военной академии Генштаба РФ. Дослужился до звания генерал-майора.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале, MAX и Viber. Также следите за нами в Дзен!