Politico: решение Вэнса пропустить Мюнхенскую конференцию стало облегчением для трансатлантистов

Как напоминает издание, на Мюнхенской конференции по безопасности почти год назад вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой европейских ценностей в своей на удивление резкой речи. С тех пор Европа неоднократно подвергалась нападкам со стороны США — от дружественного отношения администрации Дональда Трампа к европейским ультраправым партиям до жестких торговых пошлин, угроз силой аннексировать Гренландию и комментариев, которые сводили к минимуму вклад европейских военнослужащих в Афганистане и Ираке.
Однако, даже несмотря на самый серьезный кризис за всю 70-летнюю историю трансатлантических отношений, связи между Вашингтоном и Европейским союзом окончательно не разорваны. В Европе ожидают, что отношения сохранятся, но, вероятно, в совершенно иной форме, пишет Politico.
Присутствие Америки на ней будет выглядеть иначе, чем в предыдущие годы. Вместо вице-президента Вэнса США на встрече будет представлять госсекретарь Марко Рубио, который, согласно Politico, традиционно подчеркивает связи трансатлантического альянса и общую культурную историю двух континентов.
Европейские дипломаты сомневаются, что Рубио вслед за Вэнсом воспользуется конференцией для того, чтобы поссориться с Европой. Отсутствие Вэнса в Мюнхене расценивают как признак стремления администрации Трампа сосредоточиться на внутренней политике в преддверии промежуточных выборов в США.
Мало кто ожидает серьезных публичных разногласий с американцами в Мюнхене в этом году, но Вашингтон, похоже, готов отстаивать свою позицию, если ему будет брошен вызов, пишет Politico. «Лучше заранее подготовиться внутренне. Но мы не должны позволять США помыкать собой или даже намекать на это», — сказал европейский дипломат.