Politico: решение Вэнса пропустить Мюнхенскую конференцию стало облегчением для трансатлантистов

Как напоминает издание, на Мюнхенской конференции по безопасности почти год назад вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой европейских ценностей в своей на удивление резкой речи. С тех пор Европа неоднократно подвергалась нападкам со стороны США — от дружественного отношения администрации Дональда Трампа к европейским ультраправым партиям до жестких торговых пошлин, угроз силой аннексировать Гренландию и комментариев, которые сводили к минимуму вклад европейских военнослужащих в Афганистане и Ираке.