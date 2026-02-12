Текслер согласовал объединение пригородных поселков с Челябинском

Процесс присоединения Западного и Пригородного к Челябинску начался месяцем ранее. Собрание депутатов Сосновского района 19 марта выдвинуло инициативу об изменении границ муниципалитета. После этого Челябинская городская Дума одобрила включение поселков в состав города.