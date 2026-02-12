Текслер согласовал объединение пригородных поселков с Челябинском

Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Челябинском городском округе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Согласовать объединение в единый населенный пункт с сохранением наименования “город Челябинск” следующих населенных пунктов: город Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный», — говорится в постановлении от 5 февраля.
Документ опубликован 11 февраля. Также согласовано упразднение поселков Западный и Пригородный.
Напомним, в апреле 2025 года в границы Челябинска официально включены упомянутые поселки. Решение приняли депутаты Законодательного Собрания.
Процесс присоединения Западного и Пригородного к Челябинску начался месяцем ранее. Собрание депутатов Сосновского района 19 марта выдвинуло инициативу об изменении границ муниципалитета. После этого Челябинская городская Дума одобрила включение поселков в состав города.