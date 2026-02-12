Путин отметил званиями и орденом четырех татарстанцев

Высокой государственной награды — ордена Александра Невского — удостоен председатель комитета «Союз ветеранов Татарстана», начальник регионального штаба «Юнармии» генерал-майор Александр Бородин. Награда присуждена за активную общественную деятельность и значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Также почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено профессору КФУ, заведующему кафедрой Института математики и механики имени Лобачевского Фариту Авхадиеву.