Путин отметил званиями и орденом четырех татарстанцев

Информация об этом размещена на официальном правовом портале.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных званий и государственных наград троим жителям Татарстана.

Исполняющая обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета Диана Абдулганиева удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».

Высокой государственной награды — ордена Александра Невского — удостоен председатель комитета «Союз ветеранов Татарстана», начальник регионального штаба «Юнармии» генерал-майор Александр Бородин. Награда присуждена за активную общественную деятельность и значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Также почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено профессору КФУ, заведующему кафедрой Института математики и механики имени Лобачевского Фариту Авхадиеву.