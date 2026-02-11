Объединение, владевшее долей «Рижского хлеба», внесли в список террористов

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Объединение*, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс, 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна, 21.10.1977 г. р., ООО Рижский хлеб… в г. Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман … в г. Киев, Украина; ООО Lielezers,… в г. Лимбажи, Латвийская республика; фонд Ziedot.lv… в г. Риге, ул. Селпилс, 2с, г. Рига Латвийская республика», — говорится на сайте Росфинмониторинга.