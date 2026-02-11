Объединение, владевшее долей «Рижского хлеба», внесли в список террористов

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Объединение*, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс,
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Объединение, в которое входит гражданин Латвии Нормундс Бомис, владевший долей «Рижского хлеба», и несколько зарубежных хлебопекарных компаний, финансировавших ВСУ, внесены в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Объединение*, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс,
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России