Объединение, владевшее долей «Рижского хлеба», внесли в список террористов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Объединение, в которое входит гражданин Латвии Нормундс Бомис, владевший долей «Рижского хлеба», и несколько зарубежных хлебопекарных компаний, финансировавших ВСУ, внесены в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Источник: Агентство «Москва»

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Объединение*, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс, 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна, 21.10.1977 г. р., ООО Рижский хлеб… в г. Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман … в г. Киев, Украина; ООО Lielezers,… в г. Лимбажи, Латвийская республика; фонд Ziedot.lv… в г. Риге, ул. Селпилс, 2с, г. Рига Латвийская республика», — говорится на сайте Росфинмониторинга.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России