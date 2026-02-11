Ричмонд
Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы подал в отставку

Арыстанбек Абилхаирулы обратился к жителям города с официальным заявлением, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в отставку он уходит в связи с состоянием здоровья.

«Это решение далось мне нелегко. По состоянию здоровья я некоторое время находился в трудовом отпуске. Считаю правильным принять это решение, чтобы состояние здоровья не мешало полноценному и ответственному исполнению служебных обязанностей. Тем не менее здоровье — одна из главных ценностей в жизни человека, поэтому мне пришлось сделать этот шаг», — написал он.

Арыстанбек Абилхаирулы проработал на этом посту 1 год и 2 месяца, победив на выборах в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что акима Талгара оштрафовали на 39 тысяч тенге после жалоб жителей.