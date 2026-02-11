Опрос: истечение срока Договора об СНВ

В феврале 2026 года официально истек срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), который более десяти лет оставался последним юридически действующим документом, ограничивающим ядерные арсеналы России и США. ДСНВ включал механизмы взаимных уведомлений и инспекций, направленные на контроль за стратегическими вооружениями, и играл центральную роль в архитектуре мировой безопасности после холодной войны.
В преддверии завершения действия ДСНВ Москва предлагала Вашингтону на добровольных началах продлить соблюдение количественных ограничений на год, но официального ответа со стороны США не последовало. Президент России отмечал, что Россия готова соблюдать параметры договора при условии взаимности, однако если США откажутся от этого механизма, в сфере стратегического сдерживания «ничего не останется».
В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп назвал «хорошим» предложение Москвы продлить положения ДСНВ на год, тем не менее, активных переговоров, по словам госсекретаря Марко Рубио, не велось. Ранее в США также заявляли о необходимости более широкого формата возможного соглашения и пересмотра отдельных условий ДСНВ. При этом в Вашингтоне подчеркивали, что вопрос СНВ не связан с «украинским контекстом». В январе 2026 года Трамп прокомментировал российское предложение в сфере ДСНВ: «Истечет так истечет. Мы заключим соглашение получше», указав на «слабые места» договора.
ДСНВ был подписан в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Он вступил в силу в 2011-м и предусматривал лимиты в 700 развернутых носителей, 1550 боезарядов и 800 пусковых установок, указывает «Интерфакс». К 2018 году стороны объявили о выполнении обязательств, Москва обвиняла США в одностороннем исключении части вооружений из зачета. Инспекции были приостановлены в 2020 году, а в 2023-м Россия объявила о приостановке участия, сохранив добровольное соблюдение количественных ограничений.