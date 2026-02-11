Опрос: истечение срока Договора об СНВ

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп назвал «хорошим» предложение Москвы продлить положения ДСНВ на год, тем не менее, активных переговоров, по словам госсекретаря Марко Рубио, не велось. Ранее в США также заявляли о необходимости более широкого формата возможного соглашения и пересмотра отдельных условий ДСНВ. При этом в Вашингтоне подчеркивали, что вопрос СНВ не связан с «украинским контекстом». В январе 2026 года Трамп прокомментировал российское предложение в сфере ДСНВ: «Истечет так истечет. Мы заключим соглашение получше», указав на «слабые места» договора.