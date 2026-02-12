«Основа основ»: губернатор Текслер объяснил, почему мэры обязаны поддержать бизнес

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов активнее включаться в работу по поддержке малого и среднего бизнеса, назвав его ключевым драйвером региональной экономики. Сегодня на МСП приходится уже более 30% валового регионального продукта.