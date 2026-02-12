«Основа основ»: губернатор Текслер объяснил, почему мэры обязаны поддержать бизнес

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов активнее включаться в работу по поддержке малого и среднего бизнеса, назвав его ключевым драйвером региональной экономики. Сегодня на МСП приходится уже более 30% валового регионального продукта.
На областном совещании 11 февраля глава региона подчеркнул, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики именно муниципалитеты должны создать для предпринимателей максимально комфортные условия и оперативно решать их вопросы.
По словам Текслера, от экономического роста напрямую зависят возможности региона по выполнению социальных обязательств, реализации нацпроектов и сохранению стабильности.
— Экономика — это основа основ, — подчеркнул губернатор.
Глава региона призвал мэров теснее работать с министерством экономического развития и центром «Мой бизнес», а также активнее привлекать инвесторов, подбирая удобные площадки для средних и крупных предприятий.
Отдельно Текслер обозначил задачи на 2026 год: сохранить позитивные экономические тенденции, заранее отработать потенциальные риски и не допустить замедления роста. Поддержка предпринимательства, по его словам, становится для муниципальных властей ключевой управленческой задачей.