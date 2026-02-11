Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.