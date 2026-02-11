Медведев: Для России нет ничего важнее победы в СВО

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции самой важной целью для России. Об этом политик заявил в ходе встречи с экспертным советом партии «Единая Россия» по подготовке новой народной программы к выборам в Госдуму.
По словам Медведева, победа в спецоперации на Украине необходима России, чтобы у страны было будущее.
Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, страна имеет все возможности, чтобы делать все необходимое для участников СВО прямо сейчас.