Медведев: Для России нет ничего важнее победы в СВО

Медведев заявил, что победа России в СВО необходима для будущего страны.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции самой важной целью для России. Об этом политик заявил в ходе встречи с экспертным советом партии «Единая Россия» по подготовке новой народной программы к выборам в Госдуму.

По словам Медведева, победа в спецоперации на Украине необходима России, чтобы у страны было будущее.

Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, страна имеет все возможности, чтобы делать все необходимое для участников СВО прямо сейчас.

