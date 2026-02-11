Президент Литвы призвал ЕС не «царапаться в двери Кремля»

По словам Науседы, чьи слова приводит национальное радио LRT, Европа может участвовать в переговорах США с Россией по мирному урегулированию на Украине, но это должно происходить, по его мнению, только при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.
«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапаться в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем», — заявил президент балтийской республики.
Такая политика, считает Науседа, «не добавляет солидности Европе», поскольку европейские страны то говорят о возможных действиях по установлению контактов с Россией, то обсуждают 20-й пакет санкций.
«Это не какая-то последовательная политика», — подытожил он.