Медведев: Для всех россиян сейчас нет ничего важнее победы в СВО

Выступая перед собравшимися, председатель партии подчеркнул, что победа важна не сама по себе, а как фундамент для дальнейшего развития государства. Он отметил, что это понимание объединяет всех, кто искренне переживает за судьбу страны.
«Для нас для всех сейчас, для всех граждан нашей страны, которые любят нашу страну и верят в неё, нет ничего важнее победы. Это понятно. Но победа нужна не сама по себе, а для того, чтобы у нашей страны было будущее», — сказал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ключевая цель победы в специальной военной операции заключается не только в достижении текущих задач, но и в предотвращении подобных конфликтов в будущем. По его словам, именно способность обеспечить мир на десятилетия вперёд делает победу по‑настоящему значимой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.