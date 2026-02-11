Ричмонд
У России сейчас есть все возможности помогать бойцам СВО, заявил Медведев

Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия располагает ресурсами для немедленного обеспечения нужд участников СВО, в отличие от затянувшегося процесса поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что нынешние возможности позволяют действовать оперативно, не дожидаясь, как это было в прошлом.

«Наша Родина, Советский Союз, приступила к системе поддержки участников Великой Отечественной войны не очень быстро. Мы это с вами знаем. У нас сейчас есть все возможности, подчеркиваю, чтобы делать все, что нужно для участников СВО прямо сейчас», — сказал Медведев во время начала работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму.

Ранее сообщалось, что с начала октября 2026 года в России планируют повысить зарплаты военным и некоторым госслужащим на 4%. Проект постановления правительства предусматривает увеличение окладов для контрактников (в зависимости от должности и звания) и для тех, кто служит по призыву (по занимаемой должности).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

