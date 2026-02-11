У России сейчас есть все возможности помогать бойцам СВО, заявил Медведев

«Наша Родина, Советский Союз, приступила к системе поддержки участников Великой Отечественной войны не очень быстро. Мы это с вами знаем. У нас сейчас есть все возможности, подчеркиваю, чтобы делать все, что нужно для участников СВО прямо сейчас», — сказал Медведев во время начала работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму.
Ранее сообщалось, что с начала октября 2026 года в России планируют повысить зарплаты военным и некоторым госслужащим на 4%. Проект постановления правительства предусматривает увеличение окладов для контрактников (в зависимости от должности и звания) и для тех, кто служит по призыву (по занимаемой должности).
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.