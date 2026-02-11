Грузия заявила о намерении Европы насаждать демократию при помощи танков

«Когда я смотрю на некоторых в Брюсселе и других столицах, не то чтобы санкции, а, будь их воля, сюда ввели бы танки для установления демократии. У них нет возможности, а так — чего с них спрашивать. Мы видим, что некоторые готовы и на такое пойти», — заявил Папуашвили в беседе с журналистами.