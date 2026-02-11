Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия заявила о намерении Европы насаждать демократию при помощи танков

Папуашвили обвинил ЕС в намерении силой насаждать свои ценности.

Источник: Комсомольская правда

Ряд европейских лидеров хотели бы направить танки в Грузию для «установления демократии», если бы это было в их власти. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Когда я смотрю на некоторых в Брюсселе и других столицах, не то чтобы санкции, а, будь их воля, сюда ввели бы танки для установления демократии. У них нет возможности, а так — чего с них спрашивать. Мы видим, что некоторые готовы и на такое пойти», — заявил Папуашвили в беседе с журналистами.

В мае 2024 года грузинский парламент принял закон о прозрачности иностранного влияния, вызвавший ухудшение отношений с ЕС и США. ЕС призывал отказаться от закона, но правящая партия «Грузинская мечта» отстояла его, убежденная, что он направлен на контроль прозрачности НПО, причастных к попыткам свержения власти. В первую очередь — европейских.

Ранее KP.RU сообщил, что в Тбилиси начался судебный процесс над Саакашвили и другими оппозиционерами, которых обвиняют в попытке госпереворота.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше