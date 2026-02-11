Ряд европейских лидеров хотели бы направить танки в Грузию для «установления демократии», если бы это было в их власти. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Когда я смотрю на некоторых в Брюсселе и других столицах, не то чтобы санкции, а, будь их воля, сюда ввели бы танки для установления демократии. У них нет возможности, а так — чего с них спрашивать. Мы видим, что некоторые готовы и на такое пойти», — заявил Папуашвили в беседе с журналистами.
В мае 2024 года грузинский парламент принял закон о прозрачности иностранного влияния, вызвавший ухудшение отношений с ЕС и США. ЕС призывал отказаться от закона, но правящая партия «Грузинская мечта» отстояла его, убежденная, что он направлен на контроль прозрачности НПО, причастных к попыткам свержения власти. В первую очередь — европейских.
Ранее KP.RU сообщил, что в Тбилиси начался судебный процесс над Саакашвили и другими оппозиционерами, которых обвиняют в попытке госпереворота.