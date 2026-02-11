Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсульство России откроют в Актау — Мишустин подписал распоряжение

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Генконсульство Российской Федерации планируют открыть в казахстанском городе Актау, об этом говорится в распоряжении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.

Россия откроет генеральное консульство в Актау.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В распоряжении МИДу России поручили установить штатную численность работников генконсульства.

Расходы на его открытие и содержание будут проводить «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата».

Говоря об открытии генконсульства России в Актау в 2022 году, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что ключевые этапы внутри- и межгосударственного согласований уже завершены.

«Рассчитываем, что в обозримом будущем новое российское консульское учреждение в одном из ключевых портов Каспийского моря откроет свои двери», — сказал тогда дипломат.