Генконсульство России откроют в Актау — Мишустин подписал распоряжение

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Генконсульство Российской Федерации планируют открыть в казахстанском городе Актау, об этом говорится в распоряжении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Россия откроет генеральное консульство в Актау.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В распоряжении МИДу России поручили установить штатную численность работников генконсульства.
Расходы на его открытие и содержание будут проводить «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата».
Говоря об открытии генконсульства России в Актау в 2022 году, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что ключевые этапы внутри- и межгосударственного согласований уже завершены.
«Рассчитываем, что в обозримом будущем новое российское консульское учреждение в одном из ключевых портов Каспийского моря откроет свои двери», — сказал тогда дипломат.