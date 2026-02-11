Медведев: Все, кто проклинает Россию, со временем прибегут обратно

«У вас есть сомнения, что к нам побегут все, кто сейчас проклинает нашу страну, президента нашей страны, нас с вами, кстати сказать, вообще всех, кто так или иначе работает в стране, не сбежал, трудится в тылу и особенно на фронте? Нет сомнений» — сказал Медведев.