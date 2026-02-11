Медведев: Все, кто проклинает Россию, со временем прибегут обратно

«У вас есть сомнения, что к нам побегут все, кто сейчас проклинает нашу страну, президента нашей страны, нас с вами, кстати сказать, вообще всех, кто так или иначе работает в стране, не сбежал, трудится в тылу и особенно на фронте? Нет сомнений» — сказал Медведев.
По словам политика, по мере приближения специальной военной операции «к определённому историческому периоду» ситуация может измениться. Он отметил, что не говорит о завершении конфликта или его итогах, но считает неизбежным пересмотр позиций со стороны оппонентов.
Ранее Медведев отметил, что для российского народа сейчас не может быть ничего важнее победы на спецоперации. Выступая перед собравшимися, председатель партии подчеркнул, что победа важна не сама по себе, а как фундамент для дальнейшего развития государства.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.