Times of Ukraine: Киев может отправить делегацию в Москву на переговоры

Олейник считает, что приезд украинских представителей в Россию ~националисты воспримут как уступку и признание поражения — в логике «поехали на поклон»~. По этой причине, по его словам, трудно представить политиков, которые согласились бы на такую поездку, понимая, с какой реакцией им предстоит столкнуться после возвращения в Киев. Сам Зеленский, уверен экс-депутат, тоже не решится на визит, поскольку для него это станет «тотальным проигрышем». Более того, добавил Олейник, он не позволит подчиненным отправиться на переговоры в Москву.