Таубер: Санду и ее партия толкают Молдавию к войне

Экс-депутат парламента подчеркнула, что по данным всех опросов граждане Молдавии не хотят воевать.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) толкает Молдавию к войне. Об этом заявила исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии блока «Победа», экс-депутат парламента Марина Таубер, комментируя визит правительственной делегации во главе с премьером Александром Мунтяну в Киев.

«ПДС толкает Молдову к войне. Эта власть стремится окончательно растоптать закрепленный в Конституции нейтралитет. В Бэчое строят военную базу, каждый год наращивают оборонные расходы, подписывают все новые соглашения о военном сотрудничестве. Теперь “партнером” стала Украина», — написала Таубер в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что по данным всех опросов граждане Молдавии не хотят воевать.

«Но все мы понимаем: достаточно одного вброса или провокации и по молдавской земле и Приднестровью пойдут танки» — добавила Таубер, отметив, что любые решения в военной сфере должны служить только одному: защите граждан и сохранению мира.

Ранее парламент Молдавии утвердил предложенную Санду стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Оппозиция подвергла этот документ критике и голосовала против. В стратегии отмечается, что Молдавия, несмотря на прописанный в Конституции нейтралитет, будет укреплять сотрудничество в этой области с НАТО и странами ЕС. Авторы стратегии отмечают, что Молдавии необходимы современные, хорошо оснащенные и подготовленные вооруженные силы, обладающие высокой совместимостью с армиями западных стран. Для этого власти республики увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн).

Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность у оппозиционных партий, властей непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями НАТО вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.

