Таубер: Санду и ее партия толкают Молдавию к войне

Ранее парламент Молдавии утвердил предложенную Санду стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Оппозиция подвергла этот документ критике и голосовала против. В стратегии отмечается, что Молдавия, несмотря на прописанный в Конституции нейтралитет, будет укреплять сотрудничество в этой области с НАТО и странами ЕС. Авторы стратегии отмечают, что Молдавии необходимы современные, хорошо оснащенные и подготовленные вооруженные силы, обладающие высокой совместимостью с армиями западных стран. Для этого власти республики увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн).