Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород оказался под ракетным ударом со стороны ВСУ

В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры из-за атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Белгород и Белгородский округ вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения объектов инфраструктуры.

«По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано. Вместе с тем губернатор добавил, что на месте падения обломков работают аварийные службы.

Белгород уже подвергался ракетным ударам 7 и 8 февраля, в результате которых повредились объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Ранее стало известно, что российская армия дала ответ на эти обстрелы Белгорода, поле чего ВСУ лишились реактивной системы залпового огня Vampire.