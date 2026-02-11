Белгород оказался под ракетным ударом со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский округ вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения объектов инфраструктуры.
«По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар», — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано. Вместе с тем губернатор добавил, что на месте падения обломков работают аварийные службы.
Белгород уже подвергался ракетным ударам 7 и 8 февраля, в результате которых повредились объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Ранее стало известно, что российская армия дала ответ на эти обстрелы Белгорода, поле чего ВСУ лишились реактивной системы залпового огня Vampire.