Белгород оказался под ракетным ударом со стороны ВСУ

Белгород уже подвергался ракетным ударам 7 и 8 февраля, в результате которых повредились объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Ранее стало известно, что российская армия дала ответ на эти обстрелы Белгорода, поле чего ВСУ лишились реактивной системы залпового огня Vampire.