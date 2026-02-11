Ричмонд
Медведев: народная программа «Единой России» требует корректировки

В программе нужно показать, куда идет Россия, заявил председатель партии.

Источник: Аргументы и факты

Назрела необходимость внесения корректировок в «Народную программу» «Единой России», в ней следует показать, куда движется страна, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

На видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что выборы в Госдуму РФ состоятся в сентябре, однако содержание программы следует начинать определять уже сегодня.

«Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», — пояснил председатель «ЕР».

Медведев выразил мнение, что в программе нужно показать, «куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну», а также с какой целью РФ сейчас защищает себя и своих граждан.

«Это нетленные вещи, которые действительно могут войти в общий документ», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что сейчас именно победа является абсолютным приоритетом для России, лишь она способна обеспечить государству перспективы дальнейшего развития.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
