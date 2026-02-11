Медведев: народная программа «Единой России» требует корректировки

Назрела необходимость внесения корректировок в «Народную программу» «Единой России», в ней следует показать, куда движется страна, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
На видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что выборы в Госдуму РФ состоятся в сентябре, однако содержание программы следует начинать определять уже сегодня.
«Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», — пояснил председатель «ЕР».
Медведев выразил мнение, что в программе нужно показать, «куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну», а также с какой целью РФ сейчас защищает себя и своих граждан.
«Это нетленные вещи, которые действительно могут войти в общий документ», — добавил он.
Ранее Медведев заявил, что сейчас именно победа является абсолютным приоритетом для России, лишь она способна обеспечить государству перспективы дальнейшего развития.