Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Российские власти говорили о возможности обеспечить безопасность Зеленскому в случае его визита на переговоры в Москву. «Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.