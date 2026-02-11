Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

«Я не могу приехать на переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным в Москву», — сказал он.
Зеленский выразил готовность поддержать предложения США встретиться «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии».
Ранее днем Times of Ukraine со ссылкой на источники утверждало, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию.
Российские власти говорили о возможности обеспечить безопасность Зеленскому в случае его визита на переговоры в Москву. «Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены — это первое. А во-вторых — чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.
