Путин поручил создать рабочую группу по популяризации традиционных ценностей

Срок выполнения поручения — 1 апреля 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил сформировать постоянную межведомственную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей. Это следует из опубликованного перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Администрации президента РФ образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы», — указывается в документе.

Срок выполнения поручения — 1 апреля 2026 года.