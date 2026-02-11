Путин поручил создать рабочую группу по популяризации традиционных ценностей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил сформировать постоянную межведомственную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей. Это следует из опубликованного перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Администрации президента РФ образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы», — указывается в документе.
Срок выполнения поручения — 1 апреля 2026 года.