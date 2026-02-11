Зеленский отказался ехать на мирные переговоры и проводить на Украине выборы

«Я впервые слышу о намерении объявить план выборов 24 февраля. К выборам Украина перейдёт только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня», — сказал он.
Экс-комик также подчеркнул, что Соединённые Штаты не ставят под сомнение предоставление гарантий безопасности Украине в случае отсутствия проведения выборов.
Отдельно Зеленский добавил, что переговоров в Москве или Минске не будет. По его версии, он «не может ехать на переговоры в столицу страны-агрессора».
Напомним, Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах ранее сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение самого Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня.
