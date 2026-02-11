Медведев: СВО помогла России понять, кто друг, а кто не очень

«СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — сказал Медведев.