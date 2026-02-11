Ричмонд
Медведев: СВО помогла России понять, кто друг, а кто не очень

Специальная военная операция позволила России совершенно иначе взглянуть на круг своих партнёров и союзников. Данное заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы «Единой России».

Источник: Life.ru

«СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что есть и «политес», и «дипломатическая риторика», но в настоящее время актуальна «точка истины», требующая пересмотра всей системы связей, которые Россия выстраивала на протяжении веков. Он добавил, что настало время внимательно проанализировать и вспомнить всех, кто на этом пути создавал препятствия и противодействовал интересам страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальные агрессоры, рассматривающие возможность нападения на Россию, отдают себе полный отчёт о катастрофических последствиях. Российские системы безопасности находятся на высоком уровне надёжности и способны обеспечить ответ, который будет неприемлем для любого, кто попытается посягнуть на суверенитет страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

