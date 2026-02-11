Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп

Утвержденный президентом России перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации:… с учётом ранее данных поручений провести анализ востребованности ясельных групп в дошкольных образовательных организациях у родителей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных», — говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года, далее — один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России.