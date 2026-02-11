В Раде спрогнозировали, сколько украинцев сбегут за границу в 2026 году

«Демографическая ситуация на Украине в 2026 году остаётся очень тяжёлой… Как следствие — миграционные настроения среди населения только усиливаются. По прогнозам НБУ, в 2026 году с Украины может выехать 200 тысяч граждан», — написал парламентарий у себя в Telegram-канале.
Ранее его коллега Сергей Нагорняк информировал, что только за последние полгода пределы государства покинули не менее полумиллиона молодых людей. Эксперты связывают это как с боевыми действиями, так и с отсутствием перспектив.
Глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович ещё в конце 2025 года предупреждал, что без возвращения беженцев, уехавших после 2022-го, Украину ждут затяжной демографический кризис и острый дефицит рабочей силы.
Ранее сообщалось, что проживающие в США украинцы стали массово интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. Как сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков, количество обращений по этой теме за прошлый год выросло в разы. Люди хотят получить российское гражданство по разным причинам: кто-то стремится воссоединиться с роднёй, кому-то не подошла американская реальность, а кто-то опасается принудительного возвращения на Украину.
