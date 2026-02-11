В Раде спрогнозировали, сколько украинцев сбегут за границу в 2026 году

Ранее сообщалось, что проживающие в США украинцы стали массово интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. Как сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков, количество обращений по этой теме за прошлый год выросло в разы. Люди хотят получить российское гражданство по разным причинам: кто-то стремится воссоединиться с роднёй, кому-то не подошла американская реальность, а кто-то опасается принудительного возвращения на Украину.