В Раде спрогнозировали, сколько украинцев сбегут за границу в 2026 году

Демографическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться, и в текущем году страну могут покинуть ещё двести тысяч жителей. Такой прогноз обнародовал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Национального банка. По его словам, миграционные настроения среди населения лишь нарастают.

Источник: Life.ru

«Демографическая ситуация на Украине в 2026 году остаётся очень тяжёлой… Как следствие — миграционные настроения среди населения только усиливаются. По прогнозам НБУ, в 2026 году с Украины может выехать 200 тысяч граждан», — написал парламентарий у себя в Telegram-канале.

Ранее его коллега Сергей Нагорняк информировал, что только за последние полгода пределы государства покинули не менее полумиллиона молодых людей. Эксперты связывают это как с боевыми действиями, так и с отсутствием перспектив.

Глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович ещё в конце 2025 года предупреждал, что без возвращения беженцев, уехавших после 2022-го, Украину ждут затяжной демографический кризис и острый дефицит рабочей силы.

Ранее сообщалось, что проживающие в США украинцы стали массово интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. Как сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков, количество обращений по этой теме за прошлый год выросло в разы. Люди хотят получить российское гражданство по разным причинам: кто-то стремится воссоединиться с роднёй, кому-то не подошла американская реальность, а кто-то опасается принудительного возвращения на Украину.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

