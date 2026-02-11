Медведев: Трамп разделил все страны на друзей и врагов, даже среди НАТО

Президент США Дональд Трамп разделил все страны на «друзей» и «врагов», включая некоторых участников Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Он всех поделил на две колонки и говорит: “Это наши друзья, мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем, а это наши враги”», — отметил Медведев на встрече с экспертной группой по подготовке Народной программы «Единой России».
По словам зампреда Совбеза, Трамп отнес к врагам даже отдельные страны НАТО. И сделал это настолько решительно, что некоторые союзники были шокированы. Медведев подчеркнул, что подобная политика США вызывает недоумение даже среди ближайших партнеров.
Ранее Медведев заявил, что возможности США как мирового гегемона истощены. По его мнению, стремление Трампа присоединять новые территории связано с фактической утратой глобального доминирования и недостатком сил для поддержания мирового владычества.