Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Киев врагом Будапешта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 11 февраля, что действия Киева противоречат интересам Будапешта, и назвал Украину врагом страны.

Источник: AP 2024

По словам министра, с 2015 года Украина принимает решения, которые, по оценке венгерской стороны, ограничивают права национальных меньшинств, в том числе в вопросах использования родного языка. Сийярто в интервью изданию Mandiner отметил, что венгерская община в Закарпатье регулярно сталкивается с последствиями этих мер.

«В последние годы украинцы начали проводить политику, которая прямо противоречит повседневной деятельности и повседневным интересам Венгрии», — заявил он.

Министр также выразил обеспокоенность попытками Киева добиться ограничений на поставки российских нефти и газа через европейские механизмы. По его словам, такие шаги могут негативно сказаться на энергетической безопасности Венгрии и Словакии, привести к росту цен на топливо и коммунальные услуги, а также создать риски для промышленности и занятости.

«Так Украина демонстрирует враждебное поведение по отношению к Венгрии. А если кто-то ведет себя враждебно по отношению к другому, он, безусловно, враг», — заключил Сийярто.

В этот же день венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что план Европы о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето — это объявление войны Венгрии. До этого стало известно, что ЕС готовит проект из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии.

