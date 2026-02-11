Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Киев врагом Будапешта

По словам министра, с 2015 года Украина принимает решения, которые, по оценке венгерской стороны, ограничивают права национальных меньшинств, в том числе в вопросах использования родного языка. Сийярто в интервью изданию Mandiner отметил, что венгерская община в Закарпатье регулярно сталкивается с последствиями этих мер.
«В последние годы украинцы начали проводить политику, которая прямо противоречит повседневной деятельности и повседневным интересам Венгрии», — заявил он.
Министр также выразил обеспокоенность попытками Киева добиться ограничений на поставки российских нефти и газа через европейские механизмы. По его словам, такие шаги могут негативно сказаться на энергетической безопасности Венгрии и Словакии, привести к росту цен на топливо и коммунальные услуги, а также создать риски для промышленности и занятости.
«Так Украина демонстрирует враждебное поведение по отношению к Венгрии. А если кто-то ведет себя враждебно по отношению к другому, он, безусловно, враг», — заключил Сийярто.
В этот же день венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что план Европы о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето — это объявление войны Венгрии. До этого стало известно, что ЕС готовит проект из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии.