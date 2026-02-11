Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Киев врагом Будапешта

В этот же день венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что план Европы о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето — это объявление войны Венгрии. До этого стало известно, что ЕС готовит проект из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии.