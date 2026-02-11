Науседа призвал европейских политиков перестать стучать в дверь Кремля

«Позиции Европы едва ли укрепляются, когда отдельные лидеры вдруг начинают говорить: “О, мы так давно не разговаривали с Путиным, нам обязательно нужно снова с ним поговорить”… Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать представителей по одному стучать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным должностным лицом», — приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, заявил, что вести переговоры с Москвой не намерен, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.