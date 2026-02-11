Путин поручил поддержать студенток-матерей в вузах

Согласно тексту, Минобрнауки предстоит разработать рекомендации для высших учебных заведений, которые помогут скорректировать образовательный процесс с учётом потребностей молодых матерей. В поручении подчёркивается необходимость создания среды, позволяющей студенткам совмещать уход за ребёнком и получение образования без излишних барьеров. Срок исполнения — 1 сентября 2026 года.
Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении дополнительной меры поддержки для многодетных семей, предусматривающей погашение государством до 450 тысяч рублей ипотечного кредита при рождении четвёртого или последующего ребёнка. Инициатива направлена на усиление мер помощи многодетным семьям и призвана стимулировать рождаемость.
