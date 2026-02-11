Ричмонд
Путин поручил поддержать студенток-матерей в вузах

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки подготовить и направить в вузы рекомендации, призванные обеспечить благоприятные условия для обучения женщин, родивших ребёнка во время учёбы. Документ с перечнем опубликован на сайте Кремля по итогам заседания совета по реализации демографической и семейной политики, которое прошло в октябре 2025 года.

Источник: Life.ru

Согласно тексту, Минобрнауки предстоит разработать рекомендации для высших учебных заведений, которые помогут скорректировать образовательный процесс с учётом потребностей молодых матерей. В поручении подчёркивается необходимость создания среды, позволяющей студенткам совмещать уход за ребёнком и получение образования без излишних барьеров. Срок исполнения — 1 сентября 2026 года.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении дополнительной меры поддержки для многодетных семей, предусматривающей погашение государством до 450 тысяч рублей ипотечного кредита при рождении четвёртого или последующего ребёнка. Инициатива направлена на усиление мер помощи многодетным семьям и призвана стимулировать рождаемость.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.