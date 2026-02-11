Путин поручил поддержать студенток-матерей в вузах

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки подготовить и направить в вузы рекомендации, призванные обеспечить благоприятные условия для обучения женщин, родивших ребёнка во время учёбы. Документ с перечнем опубликован на сайте Кремля по итогам заседания совета по реализации демографической и семейной политики, которое прошло в октябре 2025 года.