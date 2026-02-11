Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил рассмотреть частичное погашение ипотеки за четвертого ребенка

В России рассмотрят возможность погашения ипотеки за счет государства на сумму до 450 тысяч рублей при рождении четвертого ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность погашения государством суммы ипотеки за рождение четвертого или последующего ребенка. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки в случае рождения четвертого и последующих детей», — говорится в документе.

Путин поручил изучить вопрос полного или частичного погашения жилищного кредита за счет государства. При этом сумма льготы должна составить не более 450 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости постоянной доработки и совершенствования системы государственной поддержки семей с детьми в России.