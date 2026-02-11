Путин поручил рассмотреть частичное погашение ипотеки за четвертого ребенка

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность погашения государством суммы ипотеки за рождение четвертого или последующего ребенка. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки в случае рождения четвертого и последующих детей», — говорится в документе.
Путин поручил изучить вопрос полного или частичного погашения жилищного кредита за счет государства. При этом сумма льготы должна составить не более 450 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости постоянной доработки и совершенствования системы государственной поддержки семей с детьми в России.