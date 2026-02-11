Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что Зеленский в последние месяцы обсуждал готовность участвовать в президентских выборах на Украине и признавал, что, скорее всего, придется провести референдум. «Президент Зеленский с самого начала говорил, что весьма вероятно проведение референдума по этому вопросу, и что он сам готов баллотироваться в президенты», — сказал Стубб (цитата по Helsingin Sanomat).