Макрон заявил, что Европа не сможет вернуться к дешёвым энергоресурсам РФ

По словам Макрона, эпоха недорогих российских энергоресурсов завершилась в 2022 году — и возврата к ней уже не будет. Французский президент считает, что этот факт необходимо учитывать при формировании новой экономической стратегии.
«Это меняет правила игры. И именно поэтому это не просто переходный период, и ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение. Очевидно, что это структурный поворотный момент», — сказал Макрон.
Он также заявил, что европейским странам больше не стоит рассматривать Китай как «супермаркет» для своего экспорта. Как отметил президент, впервые в 2025 году главным экспортным рынком еврозоны стала Германия, при этом торговый баланс европейских экономик с Китаем вышел в дефицит.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны начали посылать «сигналы» о готовности к диалогу с Москвой. В качестве примера он привёл высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, а также лидера Финляндии Александра Стубба, которого Лавров охарактеризовал как «отъявленного русофоба». Министр отметил, что с прекращением политики изоляции России на международной арене, проводимой ранее администрацией Джо Байдена, и изменением курса при Дональде Трампе, ряд стран Европейского союза предприняли попытки наладить диалог с Москвой.
