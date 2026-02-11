Ричмонд
Макрон заявил, что Европа не сможет вернуться к дешёвым энергоресурсам РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Европейском промышленном саммите в Антверпене, заявил, что Европа больше не может рассчитывать на дешёвые энергоресурсы из России. По его словам, прежние модели экономического взаимодействия как с Китаем, так и с США также ушли в прошлое. Трансляцию выступления французского лидера вёл Елисейский дворец.

Источник: Life.ru

По словам Макрона, эпоха недорогих российских энергоресурсов завершилась в 2022 году — и возврата к ней уже не будет. Французский президент считает, что этот факт необходимо учитывать при формировании новой экономической стратегии.

«Это меняет правила игры. И именно поэтому это не просто переходный период, и ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение. Очевидно, что это структурный поворотный момент», — сказал Макрон.

Он также заявил, что европейским странам больше не стоит рассматривать Китай как «супермаркет» для своего экспорта. Как отметил президент, впервые в 2025 году главным экспортным рынком еврозоны стала Германия, при этом торговый баланс европейских экономик с Китаем вышел в дефицит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны начали посылать «сигналы» о готовности к диалогу с Москвой. В качестве примера он привёл высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, а также лидера Финляндии Александра Стубба, которого Лавров охарактеризовал как «отъявленного русофоба». Министр отметил, что с прекращением политики изоляции России на международной арене, проводимой ранее администрацией Джо Байдена, и изменением курса при Дональде Трампе, ряд стран Европейского союза предприняли попытки наладить диалог с Москвой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

