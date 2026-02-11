Макрон заявил, что Европа не сможет вернуться к дешёвым энергоресурсам РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Европейском промышленном саммите в Антверпене, заявил, что Европа больше не может рассчитывать на дешёвые энергоресурсы из России. По его словам, прежние модели экономического взаимодействия как с Китаем, так и с США также ушли в прошлое. Трансляцию выступления французского лидера вёл Елисейский дворец.