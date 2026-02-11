Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению переговоров в любых странах, кроме России и Белоруссии. Об этом нелегитимный украинский лидер заявил во время общения с журналистами.
«Мы готовы поддержать предложения США встретиться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — отметил Зеленский.
По словам главы киевского режима, для Украины не принципиальны места проведения переговоров. Главное, чтобы контакты сторон привели к результату.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали отказ Зеленского от предложения посетить Москву для проведения переговоров. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, украинский политик сам просил о встрече с президентом России Владимиром Путиным.