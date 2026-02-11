Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам, но не в России и Белоруссии

Украина готова провести переговоры на территории любых стран, кроме России и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению переговоров в любых странах, кроме России и Белоруссии. Об этом нелегитимный украинский лидер заявил во время общения с журналистами.

«Мы готовы поддержать предложения США встретиться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — отметил Зеленский.

По словам главы киевского режима, для Украины не принципиальны места проведения переговоров. Главное, чтобы контакты сторон привели к результату.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали отказ Зеленского от предложения посетить Москву для проведения переговоров. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, украинский политик сам просил о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше