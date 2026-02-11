Трамп: США настаивают на продолжении переговоров с Ираном

«Я только что завершил встречу с премьер-министром Израиля Нетаньяху и его представителями», — написал глава американской администрации в Truth Social.
«Мы не достигли каких-либо конкретных результатов, за исключением того, что я настоял на том, что переговоры с Ираном должны продолжаться, чтобы выяснить, возможно ли достижение сделки», — заявил он.
«Я дал премьер-министру понять, что предпочтительнее было бы, если бы она могла быть достигнута», — добавил американский лидер. По его словам, в противном случае «предстоит понять, каким будет итог».
26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется «огромная армада». Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что «следующая атака будет еще хуже», имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали «не дать этому случиться».
Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.