Трамп: США настаивают на продолжении переговоров с Ираном

26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется «огромная армада». Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что «следующая атака будет еще хуже», имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали «не дать этому случиться».