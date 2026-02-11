Зеленский заявил, что готов на переговоры где угодно, кроме РФ и Белоруссии

Владимир Зеленский сообщил о готовности украинской стороны вести диалог на переговорах в любой из стран, за исключением Российской Федерации и Республики Беларусь.
«Мы готовы поддержать предложения США, встретиться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии. Нам все равно — будь то в Майами, или в Абу-Даби. Главное, чтобы был результат», — цитирует его ТАСС.
Ранее Зеленский заявлял, что не намерен приезжать в Москву для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
При этом представитель Кремля отметил, что встреча Путина с Зеленским может состояться только в Москве.