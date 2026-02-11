Ричмонд
Зеленский заявил, что готов на переговоры где угодно, кроме РФ и Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова к проведению переговоров в любых странах, кроме России и Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил о готовности украинской стороны вести диалог на переговорах в любой из стран, за исключением Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Мы готовы поддержать предложения США, встретиться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии. Нам все равно — будь то в Майами, или в Абу-Даби. Главное, чтобы был результат», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зеленский заявлял, что не намерен приезжать в Москву для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

При этом представитель Кремля отметил, что встреча Путина с Зеленским может состояться только в Москве.

